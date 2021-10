Joker 2 al cinema | torna Joaquin Phoenix | cosa sappiamo del film

(Di venerdì 8 ottobre 2021)2 aldel sequel:, che ha interpretato il personaggio nel primo, fa un annuncio importante. IldiIldinel 2019 ha conquistato critica e pubblico come una delle migliori interpretazioni del famoso personaggio della DC Comics. La storia è ambientata a Gotham City, il protagonista si chiama Arthur Fleck. Un individuo alienato che vive nei bassifondi della città senza prospettive future, affetto da depressione e da un raro disturbo che gli provoca improvvisi e incontrollabili attacchi di risate, specie in momenti di forte tensione. Questo non è undi ...

Advertising

SkyTG24 : Joker 2, Joaquin Phoenix apre alla possibilità del secondo film - JustNerd_IT : #Joker 2: Joaquin Phoenix ha brutte notizie per il sequel? - Leggi l'articolo completo su: - moviestruckers : #Joker, #JoaquinPhoenix sul sequel: “Non so se lo faremo” - POPCORNTVit : Joaquin Phoenix parla del sequel di 'Joker': ecco cosa ha rivelato l'attore - Daniela_Caruso : #JoaquinPhoenix parla del sequel di #Joker': ecco cosa ha rivelato l'attore -

Ultime Notizie dalla rete : Joker cinema

Il personaggio diapprofondimento, il film che ha cambiato i cinecomics Phoenix si cala magistralmente nella duplice parte di Arthur Fleck/. Si tratta di un aspirante cabarettista ......AL TESTO In questa particolare 'censura' è incappato per esempio ildi Todd Phillips : ha vinto il Leone d'Oro a Venezia, ha portato all'Oscar come Miglior Attore Joaquin Phoenix ma un...Condividi . Esattamente due anni fa Joker di Todd Phillips usciva nei cinema di tutto il mondo, dopo aver vinto a sorpresa un clamoroso Leone d'Oro alla Mostra dell Cinema di Vene ...Recentemente intervistato, Joaquin Phoenix ha spiegato di non sapere nulla riguardo un eventuale seguito di Joker. Chissà qual è la verità.