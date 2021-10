Jesy Nelson ft Nicki Minaj: Boyz è il primo singolo da solista dell’ex Little Mix (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un anno fa l’annuncio della ‘pausa dalle Little Mix’ e poi a dicembre 2020 l’addio definitivo al gruppo che l’aveva resa famosa, ma adesso Jesy Nelson è tornata. La cantante inglese ha fatto il suo debutto da solista in modo volpino, chiamando Nicki Minaj per un featuring. La canzone è tanto caruccia, orecchiabile e radiofonica e il video musicale fa da perfetta cornice a questo “comeback” senza le sue colleghe. Nella clip c’è pure un cameo di Diddy, che pare messo sotto formalina, perché a 52 anni è identico a 20 anni fa. https://t.co/Ly0sxSLGVX pic.twitter.com/0fmFdKlJBZ — Nicki Minaj (@NickiMinaj) October 8, 2021 #JesyNelson has released the music video for her debut solo ... Leggi su biccy (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un anno fa l’annuncio della ‘pausa dalleMix’ e poi a dicembre 2020 l’addio definitivo al gruppo che l’aveva resa famosa, ma adessoè tornata. La cantante inglese ha fatto il suo debutto dain modo volpino, chiamandoper un featuring. La canzone è tanto caruccia, orecchiabile e radiofonica e il video musicale fa da perfetta cornice a questo “comeback” senza le sue colleghe. Nella clip c’è pure un cameo di Diddy, che pare messo sotto formalina, perché a 52 anni è identico a 20 anni fa. https://t.co/Ly0sxSLGVX pic.twitter.com/0fmFdKlJBZ —(@) October 8, 2021 #has released the music video for her debut solo ...

