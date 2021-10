Jamilton | il 26enne brasiliano ricoverato dopo essere stato aggredito perché nero

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 8 ottobre 2021) E’selvaggiamente picchiamo, un ragazzo romano con la colpa di avere origini brasiliane e una pelle di pigmentazione più scura rispetto ad un finlandese. Una notizia che fa male e dà anche molto fastidio, ancora e per l’ennesima volta dover parlare di questo scempio. La storia arriva da Roma, San Lorenzo. Ilselvaggiamente pee racconta quello che è accaduto dal letto di ospedale dove si è risvegliato. Il ragazzo èe picchiato da un branco di quattro uomini al grido di “Negro di merda”. Ilsvenuto per le botte ricevute si è risvegliato in una stanza dell’ospedale San Giovanni Evangelista dove verrà sottoposto ad un ...