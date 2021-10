Jacobs candidato come Atleta europeo dell’anno (Di venerdì 8 ottobre 2021) La stagione agonistica di Marcell Jacobs è terminata da mesi, ma altri straordinari risultati potrebbero arrivare a breve. L’Atleta azzurro, oro olimpico nei 100 metri e nella staffetta 4×100, è stato inserito ufficialmente nella lista dei candidati per il premio di Atleta europeo dell’anno della European Athletics, la federazione di atletica leggera europea. Jacobs si L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 8 ottobre 2021) La stagione agonistica di Marcellè terminata da mesi, ma altri straordinari risultati potrebbero arrivare a breve. L’azzurro, oro olimpico nei 100 metri e nella staffetta 4×100, è stato inserito ufficialmente nella lista dei candidati per il premio didella European Athletics, la federazione di atletica leggera europea.si L'articolo

