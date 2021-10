Italia’s Got Talent: dolorosa perdita | Cosa è accaduto al talentuso 15enne (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un giovane ballerino si è spento a soli 15 anni lasciando un profondo vuoto e un immenso dolore. Si tratta del piccolo danzatore di breakdance che era arrivato a conquistare la finale di “Italia’s Got Talent” nell’edizione del 2015. Vediamo Cosa è successo. Italia’s got Talent-AltranotiziaÈ successo a Trieste e il piccolo protagonista di questa storia drammatica aveva soli 15 anni. Si tratta di un ballerino Talentuosissimo: il piccolo Mattia Montenesi, il quale assieme al suo gruppo di giovanissimi breaker era riuscito ad arrivare alla finale del Talent show Italia’s got Talent. Purrtoppo ci ha lasciati a causa di una malattia incurabile, contro la quale combatteva da tanto tempo. Una perdita ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Un giovane ballerino si è spento a soli 15 anni lasciando un profondo vuoto e un immenso dolore. Si tratta del piccolo danzatore di breakdance che era arrivato a conquistare la finale di “Got” nell’edizione del 2015. Vediamoè successo.got-AltranotiziaÈ successo a Trieste e il piccolo protagonista di questa storia drammatica aveva soli 15 anni. Si tratta di un ballerinouosissimo: il piccolo Mattia Montenesi, il quale assieme al suo gruppo di giovanissimi breaker era riuscito ad arrivare alla finale delshowgot. Purrtoppo ci ha lasciati a causa di una malattia incurabile, contro la quale combatteva da tanto tempo. Una...

