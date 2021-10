Italia vs Belgio (probabili formazioni e Tv) (Di venerdì 8 ottobre 2021) Gara valida per la finale terzo/quarto posto della Nations League 20/21. Si tratta di un remake del quarto di finale di Euro 2020 che vide gli azzurri vincere per 2-1 contro i Diavoli Rossi all’Allianz Arena di Monaco. Italia vs Belgio si giocherà domenica 10 ottobre alle ore 15.00 presso l’Allianz Stadium di Torino. Come arrivano le squadre? Gli azzurri hanno perso la semifinale di San Siro contro l’ottima Spagna di Luis Enrique. Complice anche l’espulsione di Bonucci a fine primo tempo le Furie Rosse hanno messo in mostra un ottimo gioco, soprattutto a centrocampo. Effettivamente è stata in quella zona del campo in cui si è persa la sfida. Sono stati in pochi a salvarsi da quella gara: Emerson Palmieri, Lorenzo Pellegrini e Federico Chiesa. La gara con il Belgio potrebbe essere un’ottima chance di riscatto. I Diavoli Rossi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 8 ottobre 2021) Gara valida per la finale terzo/quarto posto della Nations League 20/21. Si tratta di un remake del quarto di finale di Euro 2020 che vide gli azzurri vincere per 2-1 contro i Diavoli Rossi all’Allianz Arena di Monaco.vssi giocherà domenica 10 ottobre alle ore 15.00 presso l’Allianz Stadium di Torino. Come arrivano le squadre? Gli azzurri hanno perso la semifinale di San Siro contro l’ottima Spagna di Luis Enrique. Complice anche l’espulsione di Bonucci a fine primo tempo le Furie Rosse hanno messo in mostra un ottimo gioco, soprattutto a centrocampo. Effettivamente è stata in quella zona del campo in cui si è persa la sfida. Sono stati in pochi a salvarsi da quella gara: Emerson Palmieri, Lorenzo Pellegrini e Federico Chiesa. La gara con ilpotrebbe essere un’ottima chance di riscatto. I Diavoli Rossi ...

Advertising

DiMarzio : Le parole del ct #Mancini sulla sfida di #NationsLeague col #Belgio, su #Balotelli di nuovo in Nazionale e sul futu… - sportface2016 : #Belgio, Thibaut #Courtois: 'Non capisco perché giocare con l'#Italia, il terzo posto in #NationsLeague non serve a… - Gazzetta_it : Occasione finalina: per Raspadori, Calabria e Pellegrini un test con vista sul Qatar #NationsLeague - PatrizSarda : RT @PivaEdoardo: UE 27 membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda… - PivaEdoardo : UE 27 membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia,… -