Italia, stroncato da un infarto fulminante poco fa: sui social tantissimi messaggi di cordoglio (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Sui social tantissimi i messaggi di cordoglio e gli aneddoti legati all'esperto meteorologo stroncato ieri sera da un infarto. Si svolgeranno domani, nella Chiesa Evangelica Viale Regina Margherita alle 10, i funerali di Samuele Mussillo, amato e noto meteorologo messinese, morto ieri sera a causa di un infarto fulminante. La morte di Mussillo a soli 62 anni, ha commosso la città, con un tam tam sui social nel cuore della notte di tanti messinesi che hanno espresso il proprio cordoglio ricordandolo come simbolo della messinesità “buona”, “un uomo dai toni e modi sempre garbati, il sorriso contagioso” e quel suo “un grazie di cuore e un arrivederci” che resterà ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Suidie gli aneddoti legati all'esperto meteorologoieri sera da un. Si svolgeranno domani, nella Chiesa Evangelica Viale Regina Margherita alle 10, i funerali di Samuele Mussillo, amato e noto meteorologo messinese, morto ieri sera a causa di un. La morte di Mussillo a soli 62 anni, ha commosso la città, con un tam tam suinel cuore della notte di tanti messinesi che hanno espresso il proprioricordandolo come simbolo della messinesità “buona”, “un uomo dai toni e modi sempre garbati, il sorriso contagioso” e quel suo “un grazie di cuore e un arrivederci” che resterà ...

