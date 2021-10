Italia sempre più indietro nell'istruzione rispetto la media europea (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nel 2020 nel nostro paese solo il 20,1% della popolazione risulta laureato rispetto al 32.8% dell'Ue. Ancora più alto il divario per i diplomati. sempre nel 2020 543 mila giovani che hanno abbandonato ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 8 ottobre 2021) Nel 2020 nel nostro paese solo il 20,1% della popolazione risulta laureatoal 32.8% dell'Ue. Ancora più alto il divario per i diplomati.nel 2020 543 mila giovani che hanno abbandonato ...

