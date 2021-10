Italia, Locatelli: “La Spagna il passato, guardiamo oltre. Belgio? Vogliamo vincere” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Le parole del centrocampista Manuel Locatelli, dal ritiro azzurro di Coverciano, in vista della sfida di domenica contro il Belgio Leggi su mediagol (Di venerdì 8 ottobre 2021) Le parole del centrocampista Manuel, dal ritiro azzurro di Coverciano, in vista della sfida di domenica contro il

Advertising

SkySport : #Italia, #Locatelli: 'Dispiace per la sconfitta, ora dobbiamo arrivare carichi al #Mondiale' #SkySport - Mediagol : Italia, Locatelli: “La Spagna il passato, guardiamo oltre. Belgio? Vogliamo vincere” - CinqueNews : Nations League, Locatelli: «Battere il Belgio anche per il ranking» - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Locatelli: 'Italia-Belgio inutile? Vogliamo vincerla, per il ranking e per riprendere il nostro cammin… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NATIONS LEAGUE - Locatelli: 'Italia-Belgio inutile? Vogliamo vincerla, per il ranking e per riprendere il nostro cammin… -