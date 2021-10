Italia – Belgio, Mancini pensa a tante sorprese: le ultime! (Di venerdì 8 ottobre 2021) Italia e Belgio si affronteranno domenica 10 ottobre alle ore 15:00 all’Allianz Stadium di Torino, nella finale per il terzo posto della Nations League. La nazionale Italiana mercoledì sera allo Stadio San Siro è stata sconfitta dalla Spagna di Luis Enrique. Gli azzurri hanno lasciato anzitempo il proprio cammino in Nations League, interrompendo così la lunga striscia di risultati utili consecutivi. Il Belgio poche ore fa, proprio allo Stadium, ha subito una incredibile rimonta contro la Francia. La squadra di Martinez era in vantaggio per 2-0 al termine della prima frazione di gioco e nella ripresa i transalpini hanno ribaltato il risultato, strappando così un pass per la finale. La probabile formazione Mister Roberto Mancini nella sfida tra Italia e ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 ottobre 2021)si affronteranno domenica 10 ottobre alle ore 15:00 all’Allianz Stadium di Torino, nella finale per il terzo posto della Nations League. La nazionalena mercoledì sera allo Stadio San Siro è stata sconfitta dalla Spagna di Luis Enrique. Gli azzurri hanno lasciato anzitempo il proprio cammino in Nations League, interrompendo così la lunga striscia di risultati utili consecutivi. Ilpoche ore fa, proprio allo Stadium, ha subito una incredibile rimonta contro la Francia. La squadra di Martinez era in vantaggio per 2-0 al termine della prima frazione di gioco e nella ripresa i transalpini hanno ribaltato il risultato, strappando così un pass per la finale. La probabile formazione Mister Robertonella sfida trae ...

