Italia-Argentina si gioca a Napoli? L'annuncio di Gravina (Di venerdì 8 ottobre 2021) Italia e Argentina si sfideranno nel 2022 per la Supercoppa tra la vincente di EURO2020 e la Copa America 2021. Non c'è ancora la data precisa ma la gara dovrebbe disputarsi a giugno. L'ultimo ostacolo da superare è il luogo di svolgimento. In onore di Maradona, da più parti si chiede che si giochi allo Stadio Maradona di Napoli ma UEFA e CONMEBOL devono ancora accordarsi. Italia Argentina, Gravina, SupercoppaGravina: "Italia-Argentina? Vorrei si giocasse al Maradona" Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato al Festival di Trento, tra le altre cose, anche della Supercoppa tra Italia e Argentina. "Sarà una competizione incardinata nel futuro, sarà ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 8 ottobre 2021)si sfideranno nel 2022 per la Supercoppa tra la vincente di EURO2020 e la Copa America 2021. Non c'è ancora la data precisa ma la gara dovrebbe disputarsi a giugno. L'ultimo ostacolo da superare è il luogo di svolgimento. In onore di Maradona, da più parti si chiede che si giochi allo Stadio Maradona dima UEFA e CONMEBOL devono ancora accordarsi., Supercoppa: "? Vorrei sisse al Maradona" Il presidente della FIGC, Gabriele, ha parlato al Festival di Trento, tra le altre cose, anche della Supercoppa tra. "Sarà una competizione incardinata nel futuro, sarà ...

Advertising

sscalcionapoli1 : Gravina: “Italia-Argentina si gioca, mi piacerebbe a Napoli, ma ci sono varie ipotesi” - JedHemlock : @MassimoTurrini7 @MimmoAdinolfi Sempre positivo e ottimista.?? No, secondo me Alvarez (altro ruolo, più giovane), er… - decavi81 : RT @decavi81: @Carloalvino Carlo, sento già dire che l'amichevole in onore di Diego tra #Italia e #Argentina potrebbe anche disputarsi in u… - CalcioPillole : #Gravina: '#Mancini fino al 2026, Italia-Argentina si farà presto' - 100x100Napoli : #Gravina promuove la scelta Napoli per Italia-Argentina -