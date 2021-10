Italia, annuncio a sorpresa di Gravina! (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ha parlato il presidente della FIGC Gabriele Gravina in occasione del Festival di Trento. Il presidente ha toccato diversi temi tra cui il rinnovo di Mancini con gli Azzurri, che è arrivato, fino al 2026. Inoltre, ha parlato di una possibile candidatura dell’Italia all’Europeo come paese ospitante. Gravina, Italia, Europeo Le parole di Gravina “Da qualche giorno è uscito il bando e noi ci saremo, è fuori discussione. L’Italia ha bisogno di un grande evento anche per coronare questo percorso e in Italia un grande evento manca da tanti anni, troppi anni. Spero che il Governo condivida e possa dare anche un supporto concreto affinché si possano anche ammodernare gli stadi e costruirne di nuovi.” LEGGI ANCHE: Newcastle, i tifosi sognano: pronti tre super colpi! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 ottobre 2021) Ha parlato il presidente della FIGC Gabriele Gravina in occasione del Festival di Trento. Il presidente ha toccato diversi temi tra cui il rinnovo di Mancini con gli Azzurri, che è arrivato, fino al 2026. Inoltre, ha parlato di una possibile candidatura dell’all’Europeo come paese ospitante. Gravina,, Europeo Le parole di Gravina “Da qualche giorno è uscito il bando e noi ci saremo, è fuori discussione. L’ha bisogno di un grande evento anche per coronare questo percorso e inun grande evento manca da tanti anni, troppi anni. Spero che il Governo condivida e possa dare anche un supporto concreto affinché si possano anche ammodernare gli stadi e costruirne di nuovi.” LEGGI ANCHE: Newcastle, i tifosi sognano: pronti tre super colpi! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul ...

