Istruzione, Istat: in Italia solo il 20% di laureati contro il 32,8 dell'Ue. Le donne studiano di più, ma sono la metà nelle discipline scientifiche (Di venerdì 8 ottobre 2021) L'Italia è indietro rispetto all'Europa per quanto riguarda i livelli di Istruzione. solo il 20,1% della popolazione (fra i 25 e i 64 anni) ha una laurea contro il 32,8% dell'Ue. Lo dicono i dati Istat relativamente al 2020. Minore anche la quota di diplomati, che è pari a 62,9% (+0,7 punti rispetto al 2019) contro il 79%. Il dato 2020 conferma come la crescita della popolazione laureata in Italia sia più lenta rispetto agli altri paesi dell'Unione: l'incremento è di soli 0,5 punti nell'ultimo anno, meno della metà della media Ue27 (+1,2 punti) e decisamente più basso rispetto a quanto registrato in Francia (+1,7 punti), Spagna (+1,1) e Germania (+1,4). Istruzione FEMMINILE – Nel 2020, dice l'Istat, la ...

