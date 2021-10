Istruzione | Agia | al via da oggi la consultazione pubblica tra gli studenti La scuola che vorrei

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Istruzione Agia

Servizio Informazione Religiosa

... sono stati elaborati dalla Consulta delle ragazze e dei ragazzi dell'. Cinque gli ambiti ... dal Ministro dell'al Governo, dalle regioni agli enti locali", dice l'Autorità garante, Carla ...Come spiegato in una nota del Ministero dell', il controllo avverrà in pochi passaggi. ... Riapre la scuola, la lettera dell'Intanto, in occasione del ritorno a scuola, l' Autorità ...Come vorreste che fosse la scuola? A chiederlo ai ragazzi di tutta Italia è l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, che lancia da oggi 8 ottobre e per la durata di un mese una consultazione ...