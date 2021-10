Istat: in Italia solo il 20,1% di laureati contro il 32,8% degli altri paesi della Ue (Di venerdì 8 ottobre 2021) Cresce il divario con l'Unione Europea sui livelli di istruzione: in Italia solo il 20,1% della popolazione (di 25-64 anni) possiede una laurea contro il 32,8% nell'Ue. E' quanto emerge dal Report Istat... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 8 ottobre 2021) Cresce il divario con l'Unione Europea sui livelli di istruzione: inil 20,1%popolazione (di 25-64 anni) possiede una laureail 32,8% nell'Ue. E' quanto emerge dal Report...

