Istat, in Italia solo 20,1% laureati contro 32,8% Ue (Di venerdì 8 ottobre 2021) Cresce il divario con l' Ue sui livelli di istruzione: in Italia solo il 20,1% della popolazione (di 25 - 64 anni) possiede una laurea contro il 32,8% nell'Ue. E' quanto emerge dal Report Istat sui ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 8 ottobre 2021) Cresce il divario con l' Ue sui livelli di istruzione: inil 20,1% della popolazione (di 25 - 64 anni) possiede una laureail 32,8% nell'Ue. E' quanto emerge dal Reportsui ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Istat, in Italia solo 20,1% laureati contro 32,8% Ue #laurea - CottarelliCPI : Secondo l’Istat, i nati in Italia nel 2021 scenderanno sotto i 400K. Con pochi figli ci saranno meno lavoratori a p… - GiulioPellizza1 : RT @CarloGarzia: In Italia solo il 20,1% della popolazione compresa fra 25-64 anni possiede una laurea. La media in UE è invece del 32,8%.… - andreastoolbox : Università, Istat: cresce il divario con Ue, in Italia laureato solo il 20% - Rai News - CarloGarzia : In Italia solo il 20,1% della popolazione compresa fra 25-64 anni possiede una laurea. La media in UE è invece del… -