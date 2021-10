Istat: in Italia i laureati sono solo il 20,1%, in Europa il 32,8%, cresce il gap istruzione (Di venerdì 8 ottobre 2021) cresce il divario con l’Unione Europea sui livelli di istruzione: in Italia solo il 20,1% della popolazione (di 25-64 anni) possiede una laurea contro il 32,8% nell’Ue. È quanto emerge dal Report Istat sui livelli di istruzione relativamente al 2020. In Italia, nel 2020, la quota di diplomati è pari a 62,9% (+0,7 punti rispetto al 2019), un valore decisamente inferiore a quello medio europeo (79% nell’Ue27) e a quello di alcuni tra i più grandi paesi dell’Unione. In Italia, nel 2020, la quota di diplomati è pari a 62,9% (+0,7 punti rispetto al 2019), un valore decisamente inferiore a quello medio europeo (79% nell’Ue27) e a quello di alcuni tra i più grandi paesi dell’Unione. Le donne laureate in discipline scientifiche sono la metà ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 8 ottobre 2021)il divario con l’Unione Europea sui livelli di: inil 20,1% della popolazione (di 25-64 anni) possiede una laurea contro il 32,8% nell’Ue. È quanto emerge dal Reportsui livelli direlativamente al 2020. In, nel 2020, la quota di diplomati è pari a 62,9% (+0,7 punti rispetto al 2019), un valore decisamente inferiore a quello medio europeo (79% nell’Ue27) e a quello di alcuni tra i più grandi paesi dell’Unione. In, nel 2020, la quota di diplomati è pari a 62,9% (+0,7 punti rispetto al 2019), un valore decisamente inferiore a quello medio europeo (79% nell’Ue27) e a quello di alcuni tra i più grandi paesi dell’Unione. Le donne laureate in discipline scientifichela metà ...

