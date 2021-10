Iss | Rezza | «Presto indicazioni su terza dose | non servirà farla a tutti» – Il video

Leggi su open.online

(Di venerdì 8 ottobre 2021) «Il quadro è quello di una circolazione i fase decrescente in tutte le regioni. Un dato fondamentale perché ci permette di tenere sotto controllo la capacità di tracciamento». Sono notizie incoraggianti quelle riportate dal presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro in riferimento al monitoraggio settimanale della situazione Covid in Italia. «Il continuo decremento riguarda anche la fascia di età inferiore ai 12 anni, approfittiamo di questa decrescita per continuare a vaccinarsi» ha spiegato l’esperto, in riferimento al particolare focus di studio sull’età pediatrica fornito dall’Iss a partire dal 13 settembre, data della riapertura delle scuole. «La buona tendenza è la conseguenza di due fattori: la protezione data dai vaccini e le misure precauzionali di distanziamento ed uso della mascherina in luoghi chiusi, senza dimenticare il Green pass» ha fatto eco il ...