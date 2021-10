International Percussion Competition

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Dopo il seminario “Le nuove frontiere della comunicazione del marketing e della comunicazione digitale”, il Maiori Festival propone per il prossimo fine settimana la prima edizione dell’”” rivolta a giovaniisti del panorama musicale italiano e internazionale. La gara si terrà oggi e domani, negli spazi del Palazzo Mezzacapo di Maiori e sarà un’opportunità per tanti musicisti che potranno esibirsi al cospetto di una giuria di maestri di fama internazionale. All’ospite internazionale, Jean Baptiste Leclère,ista dell’ Opéra national di Parigi, si affiancherannoisti altrettanto validi come Igor Caiazza,ista Yamaha Music Europe, Zildjian Cymbals Company Artist, che ha suonato al Teatro della Scala, con la Mahler Chamber Orchestra, il Maggio Musicale Fiorentino; Paolo Cimmino, ...

