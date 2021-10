Inter, ultras: “Stadi al 75%? È una farsa, un fatto politico. Non siamo carne da macello” (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Apertura Stadi al 75%? In questa maniera è solo una questione politica, non è un fatto sanitario. Non cambia nulla tra il 75 e il 100%, oltre al fatto che San Siro non puoi aprilo al 75%, ma al 65% in base alle misure: si stanno prendendo in giro i tifosi. Ma poi basta con questa farsa, apriamo al 100%. Green pass? Io non voglio saperne, ma è una cosa personale. La Nord dell’Inter, come tutto il resto della società italiana, è divisa in due: una parte ha fatto il vaccino e un’altra fra cui io, viaggia a tamponi. siamo stanchi di fare carne da macello. Noi vogliamo tornare a riempire gli Stadi, perché così non si può andare avanti. Ci sono Paesi dove è tutto aperto da prima degli ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) “Aperturaal? In questa maniera è solo una questione politica, non è unsanitario. Non cambia nulla tra il 75 e il 100%, oltre alche San Siro non puoi aprilo al, ma al 65% in base alle misure: si stanno prendendo in giro i tifosi. Ma poi basta con questa, apriamo al 100%. Green pass? Io non voglio saperne, ma è una cosa personale. La Nord dell’, come tutto il resto della società italiana, è divisa in due: una parte hail vaccino e un’altra fra cui io, viaggia a tamponi.stanchi di fareda. Noi vogliamo tornare a riempire gli, perché così non si può andare avanti. Ci sono Paesi dove è tutto aperto da prima degli ...

