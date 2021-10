Inter, sorpresa rinnovo: accordo vicino! (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’Inter ha diversi rinnovi da attuare e vuole occuparsene il prima possibile. Oltre ad Handanovic, in scadenza 2022, ci sono Barella e Brozovic molto vicini al rinnovo. Quest’ultimo, in particolare, potrebbe già avere un incontro con a dirigenza a breve. Brozovic, Inter, rinnovo Le possibili cifre Il croato dovrebbe incontrarsi con la società già giovedì prossimo, dove saranno presenti il padre Ivan e il legale di famiglia. Brozovic potrebbe chiedere una cifra intorno ai 5 milioni di euro, l’Inter potrebbe partire da una base di 4,5 milioni. La volontà di entrambe le parti, però, è di proseguire insieme, quindi potrebbe essere trovato un accordo senza particolari problemi. LEGGI ANCHE: Milan, svolta Pioli: i dettagli! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’ha diversi rinnovi da attuare e vuole occuparsene il prima possibile. Oltre ad Handanovic, in scadenza 2022, ci sono Barella e Brozovic molto vicini al. Quest’ultimo, in particolare, potrebbe già avere un incontro con a dirigenza a breve. Brozovic,Le possibili cifre Il croato dovrebbe incontrarsi con la società già giovedì prossimo, dove saranno presenti il padre Ivan e il legale di famiglia. Brozovic potrebbe chiedere una cifra intorno ai 5 milioni di euro, l’potrebbe partire da una base di 4,5 milioni. La volontà di entrambe le parti, però, è di proseguire insieme, quindi potrebbe essere trovato unsenza particolari problemi. LEGGI ANCHE: Milan, svolta Pioli: i dettagli! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio ...

