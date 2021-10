Inter - Lautaro | svolta per il rinnovo | l' annuncio toglie ogni dubbio

Advertising

FBiasin : “#Conte ci ha spiazzato” “#Lukaku voleva andarsene, abbiamo reagito” “#Vlahovic era il primo obiettivo” “Annuncerem… - Inter : ?? | GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! 78' - EEEEL TOROOOOO!!! Rigore per l'Inter, segna Lautaro: siamo in vantaggio!!! ??????… - Inter : ?? | FISCHIO FINALE Finisce qui la sfida del Mapei Stadium: #SassuoloInter 1?-2?!!! ?? 22' Berardi (R) ?? 58'… - NellySkri22 : RT @marifcinter: #Inter, #Marotta e i prossimi rinnovi di #Lautaro e #Barella @fcin1908it #Fcinter1908 - grafuio : RT @FBiasin: “#Conte ci ha spiazzato” “#Lukaku voleva andarsene, abbiamo reagito” “#Vlahovic era il primo obiettivo” “Annunceremo rinnovo #… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Lautaro

L'Amministratore Delegato dell', Giuseppe Marotta, ha parlato del rinnovo diMartinez: annuncio importante sul nerazzurroMartinez © Getty ImagesIn casanon si distoglie l'attenzione dal calciomercato. La scorsa sessione estiva è stata a dir poco turbolenta, con i nerazzurri che hanno dovuto rinunciare per ...Presenti nell'elenco dei papabili vincitori l'interistaMartinez, il milanista Simon Kjaer e gli ex Cristiano Ronaldo (prima Juve e poi Manchester United) e Romelu Lukaku (primae ora ...Calciomercato Inter, Marotta sul rinnovo di Lautaro: “A breve l’annuncio”. A proposito di prolungamenti di contratto, il dirigente nerazzurro ha parlato anche di quello di Lautaro Martinez, togliendo ...L’amministratore delegato nerazzurro ospite della kermesse dedicata al mondo dello sport: «L’addio di Conte ci ha spiazzato, ma non intravedeva un percorso comune» ...