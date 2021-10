Inter, buone notizie dall’Argentina: solo affaticamento per Lautaro Martinez (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lo staff medico dell’Argentina ha comunicato al responsabile sanitario nerazzurro che il problema muscolare di Lautaro Martinez è di lieve entità. L’attaccante, tenuto a riposo per un sovraccarico al flessore, dovrebbe quindi tornare subito in gruppo e prendere parte ai prossimi impegni. Intanto, nella notte, sono scesi in campo altri tre nerazzurri nelle qualificazioni mondiali: Correa, schierato al posto di Lautaro, non è andato oltre lo 0-0 contro il Paraguay; stesso risultato per l’Uruguay di Matias Vecino contro la Colombia. Niente da fare, invece, per il Cile di Sanchez, sconfitto per 2-0 contro il Peru’. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lo staff medico dell’Argentina ha comunicato al responsabile sanitario nerazzurro che il problema muscolare diè di lieve entità. L’attaccante, tenuto a riposo per un sovraccarico al flessore, dovrebbe quindi tornare subito in gruppo e prendere parte ai prossimi impegni. Intanto, nella notte, sono scesi in campo altri tre nerazzurri nelle qualificazioni mondiali: Correa, schierato al posto di, non è andato oltre lo 0-0 contro il Paraguay; stesso risultato per l’Uruguay di Matias Vecino contro la Colombia. Niente da fare, invece, per il Cile di Sanchez, sconfitto per 2-0 contro il Peru’. SportFace.

Inter, Materazzi incorona e difende Bastoni: su Mancini e Mourinho... L’ex difensore interista ha parlato ai margini della cerimonia svelando anche alcuni retroscena su alcune sue ex conoscenze ...

