Insulti razzisti a Koulibaly: individuato il tifoso della Fiorentina! I dettagli (Di venerdì 8 ottobre 2021) Importante novità circa la questione Insulti razzisti in Fiorentina-Napoli ai danni di Koulibaly. Ebbene, secondo quanto riferito da Radio Bruno, la Questura di Firenze avrebbe individuato il tifoso della Fiorentina che dalla Curva Fiesole ha offeso il difensore del Napoli. Grazie alle immagini fornite dalla Fiorentina e al lavoro degli uomini di campo del club viola, si è risaliti a un ragazzo di età compresa tra i 25 e i 30 anni che andrà a giudizio e sarà poi daspato. Le immagini hanno altresì chiarito che gli Insulti di stampo razzista provenivano da una sola persona e non da svariate decine. +++ ESCLUSIVA RADIOBRUNO +++La Questura di Firenze ha individuato il tifoso della @acffiorentina che ha offeso ...

