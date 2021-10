Insigne torna sul trionfo agli Europei: "Io, Verratti e Immobile l'abbiamo fatto dopo la finale" (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il capitano del Napoli e numero dieci della Nazionale Lorenzo Insigne è intervenuto al Festival dello Sport di Trento, collegato in via telematica con il CT Roberto Mancini. Queste le sue dichiarazioni: "La sconfitta contro la Spagna? Ovviamente dispiace non avere vinto, ma non ci possiamo buttare giù. Fra due giorni c'è un'altra partita importante, dobbiamo mantenere alto l'entusiasmo e continuare con il sorriso. Gli Europei? È stata chiaramente un'emozione enorme ma anche una grandissima responsabilità: sapevamo di avere le potenzialità per fare qualcosa di importante. Insigne Italia vittoria Europeo dopo la finale io, Immobile e Verratti ci siamo messi a piangere insieme. Il gruppo è sempre stato un qualcosa in più per noi, ce ne siamo accorti subito. ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il capitano del Napoli e numero dieci della Nazionale Lorenzoè intervenuto al Festival dello Sport di Trento, collegato in via telematica con il CT Roberto Mancini. Queste le sue dichiarazioni: "La sconfitta contro la Spagna? Ovviamente dispiace non avere vinto, ma non ci possiamo buttare giù. Fra due giorni c'è un'altra partita importante, dobbiamo mantenere alto l'entusiasmo e continuare con il sorriso. Gli? È stata chiaramente un'emozione enorme ma anche una grandissima responsabilità: sapevamo di avere le potenzialità per fare qualcosa di importante.Italia vittoria Europeolaio,ci siamo messi a piangere insieme. Il gruppo è sempre stato un qualcosa in più per noi, ce ne siamo accorti subito. ...

