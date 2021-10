Insigne: “Rinnovo, il mio agente ha parlato con il Napoli. Ecco la verità sul tiro a giro” (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lorenzo Insigne capitano del Napoli, parla del Rinnovo e svela un retroscena sul tiro a giro durante il festival dello sport di Trento. LORRENZO Insigne SUL Rinnovo CON IL Napoli Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, ha partecipato in video conferenza al Festival dello Sport di trento. Insigne tra le altre cose ha parlato del Rinnovo e ha svelato un retroscena sul tiro a giro: “Ho un contratto con il Napoli fino al 2022, sono a scadenza. Ma come ho sempre detto in questi giorni voglio restare concentrato sul campo, al di là delle altre situazioni esterne. Poi per questa vicenda c’è il mio procuratore che ha ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 8 ottobre 2021) Lorenzocapitano del, parla dele svela un retroscena suldurante il festival dello sport di Trento. LORRENZOSULCON ILLorenzo, capitano del, ha partecipato in video conferenza al Festival dello Sport di trento.tra le altre cose hadele ha svelato un retroscena sul: “Ho un contratto con ilfino al 2022, sono a scadenza. Ma come ho sempre detto in questi giorni voglio restare concentrato sul campo, al di là delle altre situazioni esterne. Poi per questa vicenda c’è il mio procuratore che ha ...

Advertising

SkySport : #Insigne e il rinnovo con il #Napoli: 'Non è facile. Il tiro a giro? È di #DelPiero' #SkySport - DiMarzio : #Napoli, le parole di @Lor_Insigne sul rinnovo di contratto - Spazio_Napoli : Graziani: 'Insigne? De Laurentiis non rinnoverà il contratto, vi spiego il motivo' - Jjuventushare : RT @SkySport: #Insigne e il rinnovo con il #Napoli: 'Non è facile. Il tiro a giro? È di #DelPiero' #SkySport - napolipiucom : Insigne: 'Rinnovo, il mio agente ha parlato con il Napoli. Ecco la verità sul tiro a giro' #ForzaNapoliSempre… -