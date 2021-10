Inps, da ottobre nuovi tassi di interesse sui prestiti: novità (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’Inps ha pubblicato i nuovi tassi di interesse relativo alle cessioni del quinto della pensione in vigore da ottobre L’Inps ha resto noti i nuovi tassi di interesse relativi ai prestiti erogati dall’ente da restituire attraverso la cessione del quinto della pensione. I tassi sono in vigore dal 1 ottobre e relativi all’ultimo trimestre dell’anno. L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 8 ottobre 2021) L’ha pubblicato idirelativo alle cessioni del quinto della pensione in vigore daL’ha resto noti idirelativi aierogati dall’ente da restituire attraverso la cessione del quinto della pensione. Isono in vigore dal 1e relativi all’ultimo trimestre dell’anno. L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

PasqualeMadonna : [NEWS] REDDITO DI CITTADINANZA: INPS, UFFICIALE DAL 15 OTTOBRE (TUTTI I ... - RosarioLatino : Buongiorno @INPS_it , qual è la tempistica per l'iscrizione alla banca dati tramite mod. as150? Ho inviato pec il 2… - patronatoacliIT : Dal 1 al 10 ottobre 2021 tutti i datori di lavoro domestico sono chiamati a versare i contributi Inps relativi al t… - INPS_it : @Alfonsi68973016 Alcune integrazioni verranno pagate entro il 15 ottobre, se non riceve nulla per quella data può f… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Codici contratto Uniemens aggiornati da ottobre 2021 - Ipsoa -