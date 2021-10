Infortunio Lautaro, nessun rientro anticipato: la scelta di Scaloni (Di venerdì 8 ottobre 2021) Infortunio per Lautaro Martinez nel ritiro dell’Argentina: le ultime sulle condizioni dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ko nel ritiro dell’Argentina e assente nel match della notte terminato 0-0 contro il Paraguay per le Qualificazioni Mondiali. La Gazzetta dello Sport aggiorna sulle condizioni dell’attaccante dell’Inter: per il ‘Toro’ non si tratterebbe di nulla di preoccupante, solo una scelta a livello precauzionale. Lautaro ha accusato un sovraccarico muscolare nell’ultimo allenamento di rifinitura della selezione di Scaloni, con il Ct che ha deciso di non rischiarlo con il Paraguay. Il giocatore non rientrerà così in Italia e le sue condizioni verranno testate nei prossimi allenamenti in vista della prossima gara di domenica notte con l’Uruguay. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021)perMartinez nel ritiro dell’Argentina: le ultime sulle condizioni dell’attaccante dell’InterMartinez ko nel ritiro dell’Argentina e assente nel match della notte terminato 0-0 contro il Paraguay per le Qualificazioni Mondiali. La Gazzetta dello Sport aggiorna sulle condizioni dell’attaccante dell’Inter: per il ‘Toro’ non si tratterebbe di nulla di preoccupante, solo unaa livello precauzionale.ha accusato un sovraccarico muscolare nell’ultimo allenamento di rifinitura della selezione di, con il Ct che ha deciso di non rischiarlo con il Paraguay. Il giocatore non rientrerà così in Italia e le sue condizioni verranno testate nei prossimi allenamenti in vista della prossima gara di domenica notte con l’Uruguay. L'articolo ...

