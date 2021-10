Infortunio Lautaro Martinez | gli aggiornamenti dall’Argentina

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 8 ottobre 2021) L’Inter è in apprensione per le condizioni di. L’attaccante si è fermato ieri pomeriggio, a poche ore dalla gara tra Paraguay e Argentina, accusando problemi muscolari. Il giocatore non è stato convocato per la sfida con il Paraguay, finita 0-0. Secondo le prime diagnosi dei medici argentini, si tratta solo di un affaticamento muscolare. Il “Toro” non sarà convocato per i restanti impegni della Nazionale ma resterà nel gruppo fino alla fine, per rientrare in Italia solo verso la fine della prossima settimana. Vedremo se riuscirà ad essere subito a disposizione di Simone Inzaghi per la prossima gara di campionato o se presumibilmente lo si vedrà in Champions, nella sfida con lo Sheriff da non fallire. Foto: Twitter Argentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.