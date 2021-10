Infortunio Kean, le condizioni dell’attaccante della Juventus (Di venerdì 8 ottobre 2021) Infortunio Kean, duro colpo subito con la Spagna e collarino: le ultime sulle condizioni dell’attaccante della Juventus Moise Kean contro la Spagna ha subito un duro colpo al collo, ieri mattina per prudenza ha tenuto un collarino ed è stato l’unico dei non titolari di mercoledì sera a non allenarsi sul campo (per gli altri, solo lavoro in palestra). In serata stava già meglio, dunque l’attaccante della Juve non per forza deve considerarsi out per la finalina col Belgio, ma in ogni caso le valutazioni di Mancini inizieranno oggi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 ottobre 2021), duro colpo subito con la Spagna e collarino: le ultime sulleMoisecontro la Spagna ha subito un duro colpo al collo, ieri mattina per prudenza ha tenuto un collarino ed è stato l’unico dei non titolari di mercoledì sera a non allenarsi sul campo (per gli altri, solo lavoro in palestra). In serata stava già meglio, dunque l’attaccanteJuve non per forza deve considerarsi out per la finalina col Belgio, ma in ogni caso le valutazioni di Mancini inizieranno oggi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

