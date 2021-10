Individuato il responsabile dei cori a Koulibaly. A Genova Daspo per 8 persone

(Di venerdì 8 ottobre 2021) I tifosi protagonisti in negativo in Serie A. In primis, è statoildeirazzisti rivolti ain Fiorentina - Napoli. Il club viola, subito dopo l'episodio, ha ...

TgrRai : RT @TgrRaiToscana: Insulti #razzisti a @kkoulibaly26. Sarebbe stato individuato dalla #Digos il presunto e unico responsabile delle offese… - SSCNapoliFeed : Napoli, individuato responsabile dei cori razzisti a Koulibaly: riceverà il daspo - SalvatoreCaroni : RT @TgrRaiToscana: Insulti #razzisti a @kkoulibaly26. Sarebbe stato individuato dalla #Digos il presunto e unico responsabile delle offese… - ilnapolionline : Individuato il responsabile dei cori razzisti contro Koulibaly - - infoitsport : Napoli, individuato responsabile dei cori razzisti a Koulibaly: riceverà il daspo - La Gazzetta dello Sport -

I tifosi protagonisti in negativo in Serie A. In primis, è statoildei cori razzisti rivolti a Koulibaly in Fiorentina - Napoli. Il club viola, subito dopo l'episodio, ha chiesto scusa e messo a disposizione della Digos e della Questura di ...Ebbene la Questura di Firenze hail tifoso della Fiorentinadi quelle vergognose parole. outstream si tratterebbe di un ragazzo di età compresa tra i 25 e i 30 anni che andrà ...La Questura di Firenze ha identificato un ragazzo tra i 25 e i 30 anni che verrà processato. A Genova identificate 8 persone dopo gli scontri dello scorso 24 febbraio ...