Indian Wells: Lorenzo Musetti eliminato al primo turno da Ramos Vinolas (Di sabato 9 ottobre 2021) Continua il momento negativo di Lorenzo Musetti, che dopo l’eliminazione al primo turno del 250 di Sofia è costretto a lasciare anzitempo anche il torneo di Indian Wells. A far fuori l’azzurro questa volta è stato lo spagnolo Alberto Ramos Vinolas, con il punteggio di 6-1, 6-3. Indian Wells: Ramos surclassa un brutto Musetti Negli ultimi tre mesi e mezzo Lorenzo Musetti ha giocato (compresa la partita di stasera e il primo turno di qualificazione a Cincinnati) solamente undici partite in nove tornei. Da Wimbledon il classe 2002 azzurro ha vinto solo due partite, al primo turno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) Continua il momento negativo di, che dopo l’eliminazione aldel 250 di Sofia è costretto a lasciare anzitempo anche il torneo di. A far fuori l’azzurro questa volta è stato lo spagnolo Alberto, con il punteggio di 6-1, 6-3.surclassa un bruttoNegli ultimi tre mesi e mezzoha giocato (compresa la partita di stasera e ildi qualificazione a Cincinnati) solamente undici partite in nove tornei. Da Wimbledon il classe 2002 azzurro ha vinto solo due partite, al...

Advertising

Eurosport_IT : Vicenda surrale a Indian Wells, il protagonista è Andy Murray cui sono state rubate scarpe e fede nuziale. Ha ricom… - SuperTennisTv : Grande Jasmine! ?? #Paolini batte in rimonta Mertens e avanza al 3° turno di Indian Wells! #tennis | #BNPPO21… - WeAreTennisITA : LE FINALS SI AVVICINANO ?? Jannik Sinner vince il torneo di Sofia per la seconda volta battendo Gael Monfils per 6-3… - livetennisit : WTA 1000 Indian Wells: Jasmine Paolini elimina Elise Mertens ed accede al terzo turno - gianlucalibrale : RT @GeorgeSpalluto: Da non esserci... al terzo turno di Indian Wells. Jasmine Paolini batte Elise Mertens 36 64 64 e vola al terzo turno d… -