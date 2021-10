Indian Wells: Caruso, buona la prima (la sfida con Svajda alle 9 in tv) (Di venerdì 8 ottobre 2021) buona la prima per Salvatore Caruso nel tabellone principale del "BNP Paribas Open", settimo ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.359.455 dollari, in corso sui campi in cemento di ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 8 ottobre 2021)laper Salvatorenel tabellone principale del "BNP Paribas Open", settimo ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.359.455 dollari, in corso sui campi in cemento di ...

Advertising

WeAreTennisITA : LE FINALS SI AVVICINANO ?? Jannik Sinner vince il torneo di Sofia per la seconda volta battendo Gael Monfils per 6-3… - Eurosport_IT : Caruso vola al secondo turno in scioltezza ???????? #EurosportTENNIS | #IndianWells - oktennis : Strepitosa Martina Trevisan ???? quasi 4 ore di lotta per battere Marie Bouzkova. Match che finisce nella top 10 degl… - Ubitennis : Indian Wells: Trevisan vince una battaglia, anche Caruso al secondo turno - TennisWorldit : Indian Wells senza Federer, Djokovic e Nadal: il pensiero di Andy Murray -