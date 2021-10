India | a Sabarimala ammessi 25mila pellegrini al giorno

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Venticinquemila fedeli al, invece dei mille del 2020 sarannoquest'anno al pellegrinaggio annuale al tempio di, in Kerala, noto per la disputa sul divieto di ingresso per le ...

Nel 2018, con una sentenza definita storica, la Corte Suprema indiana aveva consentito l'accesso all'altare dianche alle donne, ma da allora poco meno di una decina di donne è riuscita ad ...Nel 2018, con una sentenza definita storica, la Corte Suprema indiana aveva consentito l'accesso all'altare dianche alle donne, ma da allora poco meno di una decina di donne è riuscita ad ...Venticinquemila fedeli al giorno, invece dei mille del 2020 saranno ammessi quest'anno al pellegrinaggio annuale al tempio di Sabarimala, in Kerala, noto per la disputa sul divieto di ingresso per le ...Al tempio di Sabarimala, in Kerala (India), sono oggi 25mila i pellegrini ammessi ogni giorno invece dei mille del 2020. La rituale salita al monte in cima al quale si trova ...