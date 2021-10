Indagine Onu | Salviamo la Valle del Sabato | “Il quadro che emerge su lavoro | inquinamento e discriminazione di genere è raccapricciante”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Tempo di lettura: 5 minutiQuello cheè undavveroche descritto da esperti indipendenti suscita solo vergogna. Una vergogna non raccontata, anzi nascosta, un mondo di persone calpestate nei loro diritti elementari. Tutto nel silenzio di tutti. La politica è distratta, si accapiglia su cose marginali ed insignificanti, mentre quanto raccontato in questa conferenza stampa dovrebbe indignare e stimolare alla riflessione e alla lotta per ridare dignità ad esseri umani. La delegazione del Gruppo didell’ONU su Imprese e Diritti Umani è stata in visita in Italia dal 27 settembre al 6 ottobre. Incontri in sette regioni con sindacati, lavoratori, comitati di cittadini, avvocati, politici e vari rappresentanti istituzionali. L’obiettivo era un’analisi sul territorio su come e quanto le ...