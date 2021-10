Incidente mortale a Santa Maria Galeria | la vittima è il 33enne Andrea Meoni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 8 ottobre 2021) E’, 33 anni, ladel terribileavvenuto oggi intorno alle 7:30, in Via didi, all’ altezza del civico 504., per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della Fiat Punto sulla quale viaggiava ed è finito fuori strada: l’impatto non gli ha lasciato scampo, le ferite riportate sono state troppo gravi e ilè morto sul colpo. L’uomo, che viveva ad Anguillara Sabazia, era a Roma per lavoro. Sul posto per i rilievi gli agenti della Polizia Locale del XVI Gruppo Montemario, che adesso devono analizzare tutti gli elementi per capire cosa sia successo esattamente. Leggi anche: “È omicidio stradale”, per la morte di Elena Aubry rischiano il processo 8 ...