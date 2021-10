Inchiesta FanPage | non solo FdI | coinvolta anche la Lega Mario Borghezio il tramite Salvini è debole

Advertising

adrianobiondi : Prima diffida ci è arrivata un'ora dopo l'uscita della prima puntata. Ne sono arrivate altre, poi minacce di querel… - corradoformigli : Siamo pronti per stasera. Giovedì scorso abbiamo trasmesso a #Piazzapulita l’impressionante inchiesta sotto coper… - PiazzapulitaLA7 : BENITO CHI? Dopo le conseguenze politiche e giudiziarie dell’inchiesta ‘Lobby Nera’ su Fratelli d’Italia a Milano… - vinnix63 : RT @NFratoianni: Da @fanpage con la 2ª parte dell’inchiesta andata in onda questa sera e il dibattito a @PiazzapulitaLA7 , un’altra bella… - cristin86212732 : RT @Ste_Mazzu: Dopo l'inchiesta di Fanpage su fascismo, nazismo, razzismo, antisemitismo e malaffare nel partito di Giorgia Meloni abbiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta FanPage

Un lungo sfogo dopo l'disulla "Lobby nera" e l'sui presunti finanziamenti illeciti per la campagna milanese che vede indagato l'eurodeputato Carlo Fidanza, già ...ROMA. È l a Lega di Matteo Salvini, il secondo fronte che viene tirato in ballo dalla nuova puntata di "Lobby Nera", l'condotta dae trasmessa da Corrado Formigli su La 7. Stavolta il partito di Giorgia Meloni non viene nemmeno citato perché i protagonisti sono i fascio - leghisti. Oddio, c'è un ...Il secondo video dell’inchiesta della testata online Fanpage che ha portato all’apertura di un’indagine della Procura della Repubblica di Milano. Compare anche una figura storica del Carroccio, l’ex e ...C’è una Terza Lega che vuole andare oltre Matteo Salvini? Nel video, durante un appuntamento in cui sono presenti anche militanti di Lealtà Azione e il consigliere regionale leghista Massimiliano Bast ...