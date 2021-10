In vino veritas, a Gorizia Musica Cortese esplora il mondo del vino (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: A Gorizia rinasce dopo la pandemia l'associazione culturale Heimat È agitato per il controllo dei carabinieri, lo trovano con la droga in casa a ... Leggi su friulioggi (Di venerdì 8 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: Arinasce dopo la pandemia l'associazione culturale Heimat È agitato per il controllo dei carabinieri, lo trovano con la droga in casa a ...

Advertising

DitoAll : RT @Amigdalaintesta: In vino veritas. In cedrata neanche dirlos. - Amigdalaintesta : In vino veritas. In cedrata neanche dirlos. - UdineseTV : Musica Cortese: stasera 8 ottobre 'In vino veritas', dai Carmina Burana ai canzonieri medievali -… - romifivestars : @sciarella_ma @a_meluzzi In vino veritas Ne suo caso “ In vino minchias” ?? - ezio_zra : @Martina11043191 troppo vino e poi in vino veritas .... -