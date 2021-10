In Italia ancora in calo il livello di istruzione degli stranieri (Di venerdì 8 ottobre 2021) Anche nel 2020 si conferma il calo del livello di istruzione degli stranieri che si contrappone alla progressiva crescita di quello dei cittadini Italiani. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 8 ottobre 2021) Anche nel 2020 si conferma ildeldiche si contrappone alla progressiva crescita di quello dei cittadinini. L'articolo .

Advertising

AlessiaMorani : Quello che ha fatto emergere @fanpage su #FDI e #Lega a Milano è solo la punta dell’iceberg. Se si gira l’Italia il… - CB_Ignoranza : Ieri appena è entrato Giorgione si è rivelato ancora indispensabile in questa nazionale, sembrava fossimo in 12, an… - CB_Ignoranza : Domenica finale 3º/4º posto. Italia-Belgio. Chiellini-Belgio. 'Ancora tu, ma non dovevamo vederci più?' - SEATItalia : Quanto è bello scoprire una nuova passione? Ancora di più quando hai il partner giusto dalla tua parte ??… - AndreaV91234412 : RT @CuoreAnzianoMN: Stiamo ancora cercando la nostra famiglia! iamo due cuccioline di circa un mese e mezzo-due, futura taglia piccola e sa… -