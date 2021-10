In forte crescita i pagamenti digitali in Italia: il cashback ha inciso (Di venerdì 8 ottobre 2021) I pagamenti digitali in Italia sono in aumento del 23% nel primo semestre del 2021. Come riportato da ‘osservatori.net‘, l’Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano ha tirato le somme della questione. I pagamenti digitali sono legati a doppio filo con l’iniziativa del cashback di Stato, il programma di rimborsi statali volto proprio ad incentivare le transazioni elettroniche, combattendo così l’evasione fiscale. L’iniziativa si è fermata il 1 luglio 2021, e ancora non sappiamo se verrà riproposta nel 2022. L’aumento è stato riscontrato rispetto ai primi 6 mesi dell’anno scorso, che corrisponde pure al momento più critico della pandemia da Covid-19. Il lockdown ha inciso fortemente sulla ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 8 ottobre 2021) Iinsono in aumento del 23% nel primo semestre del 2021. Come riportato da ‘osservatori.net‘, l’Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano ha tirato le somme della questione. Isono legati a doppio filo con l’iniziativa deldi Stato, il programma di rimborsi statali volto proprio ad incentivare le transazioni elettroniche, combattendo così l’evasione fiscale. L’iniziativa si è fermata il 1 luglio 2021, e ancora non sappiamo se verrà riproposta nel 2022. L’aumento è stato riscontrato rispetto ai primi 6 mesi dell’anno scorso, che corrisponde pure al momento più critico della pandemia da Covid-19. Il lockdown hamente sulla ...

Advertising

hellsivle : RT @alebartis: Amo la maturità che ho raggiunto oggi, non tornerei mai indietro al periodo in cui ero più giovane ma non avevo questa attit… - alebartis : Amo la maturità che ho raggiunto oggi, non tornerei mai indietro al periodo in cui ero più giovane ma non avevo que… - Casco_it : #CiMettiamoPassione Il nostro impegno quotidiano si traduce in una gamma di prodotti in continuo aggiornamento ed u… - Qualenergiait : In Italia forte crescita della domanda di gas e petrolio - efa_news : Bolton Food chiude il 2020 in forte crescita - Ricavi e utili della holding di Rio Mare trainati dalle conserve ali… -

Ultime Notizie dalla rete : forte crescita Occupazione Usa: forte delusione per secondo mese consecutivo, a settembre soltanto +194.000 nuovi posti di lavoro Gli analisti di Goldman Sachs si erano confermati ancora più fiduciosi, prevedendo una crescita di 600.000 nuovi posti di lavoro. Il tasso di disoccupazione è sceso dal 5,2% al 4,8%. Il dato di ...

Innovative Payments: nel primo semestre 1 pagamento mobile su 3 con Satispay Nonostante il forte impatto dei lockdown sulle aperture degli esercizi commerciali, i dati evidenziano la costante crescita della Società che registra al 30 giugno 2021 un incremento del 284% e del ...

Manolo Blahnik spera in una forte crescita quest'anno FashionNetwork.com IT Il mondo rischia la stagflazione, l'allarme del Financial Times L'economia e i mercati rischiano dopo il Covid il ripetersi delle condizioni seguite alla seconda guerra mondiale e alla guerra dello Yom Kippur ...

Lavoro: agenzia Nhrg ricerca altro personale interno Roma, 8 ott. (Labitalia) – Il 2021 è stato per Nhrg , Agenzia per il lavoro, un anno di forte crescita: con l’apertura di filiali a Lanciano, Lignano Sabbiadoro, Vicenza e Padova. Da questo nasce la n ...

Gli analisti di Goldman Sachs si erano confermati ancora più fiduciosi, prevedendo unadi 600.000 nuovi posti di lavoro. Il tasso di disoccupazione è sceso dal 5,2% al 4,8%. Il dato di ...Nonostante ilimpatto dei lockdown sulle aperture degli esercizi commerciali, i dati evidenziano la costantedella Società che registra al 30 giugno 2021 un incremento del 284% e del ...L'economia e i mercati rischiano dopo il Covid il ripetersi delle condizioni seguite alla seconda guerra mondiale e alla guerra dello Yom Kippur ...Roma, 8 ott. (Labitalia) – Il 2021 è stato per Nhrg , Agenzia per il lavoro, un anno di forte crescita: con l’apertura di filiali a Lanciano, Lignano Sabbiadoro, Vicenza e Padova. Da questo nasce la n ...