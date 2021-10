In fiamme 12 furgoni nel piazzale di un' azienda alle porte di Bari

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Dodicifrigo parcheggiati all'interno deldella AF Logistica, nella zona industriale di, in territorio di Modugno, sono stati distrutti da un incendio le cui cause sono in corso ...

Gazzetta del Sud

Dodici furgoni frigo parcheggiati all'interno del piazzale della AF Logistica, nella zona industriale di Bari, in territorio di Modugno, sono stati distrutti da un incendio le cui cause sono in corso di accertamento. Le fiamme, scoppiate intorno alle 22.30 di ieri, sono partite dal piazzale, forse da uno dei mezzi.