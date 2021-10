In F1 scoppia il caso delle carene dei cerchi

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 8 ottobre 2021) La stagione 2022 non è ancora iniziata e già si parla di polemiche. La F1, da questo punto di vista, non si smentisce mai, mettendosi a discutere di dettagli come, in questo, dei. Il casus belli sono le carenature, che a partire dal prossimo anno saranno re introdotte. I team hanno chiesto ala FIA di cambiare le regole sui ventolini, che secondo loro, stanno creando problemi. Analizziamo la situazione. F1: qual è il problema con i? La monoposto 2022 adotterà ida 18 pollici, che saranno prodotti da una sola ditta per tutte le squadre. La FIA ha indetto un’apposita gara d’appalto che è stata vinta dall’italiana BBS (che tra le altre cose fornirà ianche per la NASCAR, che la prossima stagione schiererà le Next Gen Car). La casa produttrice fornirà anche le ...