In Brasile non si possono fare tre esoneri in una stagione (ma il Bahia ha trovato l’inganno) (Di venerdì 8 ottobre 2021) Mentre nel “vecchio continente” i campionati di calcio sono fermi in virtù degli impegni delle varie Nazionali, in Brasile, nonostante le gare delle Nazionali, il campionato non solo non si ferma (con alcune squadre che, obtorto collo, devono fare a meno dei loro uomini migliori convocati dalle rispettive selezioni) ma addirittura raddoppia, prevedendo ben due giornate del Brasileirão a distanza di pochi giorni. Vediamo dunque cosa è accaduto in questo turno infrasettimanale che è corrisposto con la 24esima rodada. Nell’anticipo di mercoledì notte vittoria in rimonta per 3-1 del Corinthians di Sylvinho (giunto al decimo risultato utile consecutivo di cui cinque vittorie e cinque pareggi…) che supera in casa il Bahia (rimasto in dieci uomini al 46.esimo del primo tempo), con reti di Roger Guedes su rigore (quattro reti ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 8 ottobre 2021) Mentre nel “vecchio continente” i campionati di calcio sono fermi in virtù degli impegni delle varie Nazionali, in, nonostante le gare delle Nazionali, il campionato non solo non si ferma (con alcune squadre che, obtorto collo, devonoa meno dei loro uomini migliori convocati dalle rispettive selezioni) ma addirittura raddoppia, prevedendo ben due giornate delirão a distanza di pochi giorni. Vediamo dunque cosa è accaduto in questo turno infrasettimanale che è corrisposto con la 24esima rodada. Nell’anticipo di mercoledì notte vittoria in rimonta per 3-1 del Corinthians di Sylvinho (giunto al decimo risultato utile consecutivo di cui cinque vittorie e cinque pareggi…) che supera in casa il(rimasto in dieci uomini al 46.esimo del primo tempo), con reti di Roger Guedes su rigore (quattro reti ...

