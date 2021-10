Imprese | De Lise Commercialisti | grave slittamento nomina organi controllo srl

(Di venerdì 8 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Il Senato ha approvato, nella giornata di ieri, un emendamento che prevede lodell’obbligo didell’organo interno dio del revisore legale per le società a responsabilità limitata all’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022 (aprile/giugno 2023)”. Così Matteo De, Presidente dell’Unione Nazionale Giovani Dottoried Esperti Contabili sottolineando che “si tratta dell’ennesimo capitolo di una storia che si sta dilungando oltremodo – il primo rinvio risale al 2019 – e che dimostra come le istituzioni guardino all’organo dicome un inutile costo per l’impresa, da posticipare a momenti di economia più rosea, e non un importante alleato dell’organo di amministrazione”. “La scelta del legislatore è ...

... dotati della competenza e dell'esperienza necessaria per supportare le dinamiche imprenditoriali e aziendali, soprattutto in questa fase di instabilità economica", evidenzia De Lise. "Occorre ...