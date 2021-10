«I’m Your Man»: la clip in anteprima del nuovo film con Dan Stevens (Di venerdì 8 ottobre 2021) Se poteste scegliere il vostro partner ideale, con tutte le peculiarità e le caratteristiche che vorreste in lui, vi lascereste perdere l’occasione? Ad Alma, la protagonista di I’m Your Man, il film scritto e diretto dalla regista di Unorthodox Maria Schrader in arrivo al cinema il 14 ottobre, questa possibilità viene offerta per davvero. Al fine di ottenere dei fondi per il suo lavoro di ricercatrice presso il famoso Museo Pergamon di Berlino, la donna si fa, infatti, convincere a partecipare a uno studio alquanto particolare: per tre settimane dovrà vivere con un robot umanoide creato su misura in base al suo carattere e ai suoi bisogni, e la cui intelligenza artificiale è progettata appositamente per essere il suo compagno di vita perfetto. I'm your manI'm your manI'm your manI'm your manI'm your manI'm your manI'm your manI'm your man Leggi su vanityfair (Di venerdì 8 ottobre 2021) Se poteste scegliere il vostro partner ideale, con tutte le peculiarità e le caratteristiche che vorreste in lui, vi lascereste perdere l’occasione? Ad Alma, la protagonista di I’m Your Man, il film scritto e diretto dalla regista di Unorthodox Maria Schrader in arrivo al cinema il 14 ottobre, questa possibilità viene offerta per davvero. Al fine di ottenere dei fondi per il suo lavoro di ricercatrice presso il famoso Museo Pergamon di Berlino, la donna si fa, infatti, convincere a partecipare a uno studio alquanto particolare: per tre settimane dovrà vivere con un robot umanoide creato su misura in base al suo carattere e ai suoi bisogni, e la cui intelligenza artificiale è progettata appositamente per essere il suo compagno di vita perfetto. I'm your manI'm your manI'm your manI'm your manI'm your manI'm your manI'm your manI'm your man

