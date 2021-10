Il senso della Novaya Gazeta

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 8 ottobre 2021) Il premio Nobel per la Pace a Dmitri Muratov, il terzo russo ad aver ricevuto il riconoscimento dopo il fisico Andrei Sakharov e l’ex presidente Mikhail Gorbaciov, in patria non è stato preso bene. Delusi e infuriati i sostenitori di Alexei Navalny, in carcere dopo essere sopravvissuto a un tentativo di avvelenamento e anche lui tra i candidati a ricevere il premio. Attoniti tanti giornalisti di testate d’opposizione che si sono ritrovate addosso l’etichetta di “agente straniero” che limita i loro finanziamenti e quindi la loro possibilità di lavorare, fare inchieste e sopravvivere. Ad affossare ancora di più l’onorificenza a Muratov è arrivato il Cremlino che si è congratulato con il giornalista per il “coraggio” e il “talento”. Muratov è il direttore (e tra i fondatori) di, giornale famoso per le sue inchieste e soprattutto dopo ...