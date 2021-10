Il ritorno di Adele: «Mio figlio, l’amore e la perdita di peso (senza alcuna dieta)» (Di venerdì 8 ottobre 2021) «So cosa voglio. E so ancora meglio cosa non voglio». Lo strillo sulla nuova cover di Vogue US lascia intendere un cambio di rotta, di vita: una «riemersione», per restare fedeli al titolo. Dopo sei anni di silenzio musicale, Adele è pronta a tornare in superficie con un nuovo disco, «30», senza più lo storico marito Simon Konecki – con il quale ha finalizzato il divorzio lo scorso marzo – e con circa 45 chili in meno. Leggi su vanityfair (Di venerdì 8 ottobre 2021) «So cosa voglio. E so ancora meglio cosa non voglio». Lo strillo sulla nuova cover di Vogue US lascia intendere un cambio di rotta, di vita: una «riemersione», per restare fedeli al titolo. Dopo sei anni di silenzio musicale, Adele è pronta a tornare in superficie con un nuovo disco, «30», senza più lo storico marito Simon Konecki – con il quale ha finalizzato il divorzio lo scorso marzo – e con circa 45 chili in meno.

Advertising

IlContiAndrea : Il ritorno di #Adele potrebbe essere segnato da un mega evento televisivo per presentare il suo nuovo album “30”. I… - infoitcultura : Il ritorno di Adele: Easy On Me è il nuovo singolo - infoitcultura : Il ritorno di Adele, su Twitter annuciato il singolo Easy on Me. Il mistero del 30 e del nuovo album - Giuh_h : il 15 notte tra il ritorno di luca e quello di adele - veronicasvojce : Due Dive in VERDE. Il ritorno ??? @noemiofficial @Adele #Noemi #Adele -