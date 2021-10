Il ricordo di Paolo Rossi al Festival dello Sport: il retroscena di Cabrini sul Mondiale ’82 (Di venerdì 8 ottobre 2021) E’ stata una giornata particolare al Festival dello Sport, è stata l’occasione anche per ricordare Paolo Rossi, a quasi un anno dalla morte. Sono stati svelati alcuni retroscena, soprattutto quello di Cabrini. “Paolo era geloso delle sue caramelle. Le teneva in tasca, scartava le caramelle e se le buttava in bocca per non farsi vedere. Siamo stati compagni di stanza per 10 anni in Nazionale, ne abbiamo viste di tutti i colori. Come atleta era fantastico, ma fuori dal campo era ancora meglio”. Poi un aneddoto sulla finale del Mondiale ’82 con la Germania Ovest e il rigore sbagliato: “È colpa di Paolo. Con Antognoni squalificato, io ero il primo rigorista e lui il secondo. Allora io prendo la palla e mi preparo a ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 8 ottobre 2021) E’ stata una giornata particolare al, è stata l’occasione anche per ricordare, a quasi un anno dalla morte. Sono stati svelati alcuni, soprattutto quello di. “era geloso delle sue caramelle. Le teneva in tasca, scartava le caramelle e se le buttava in bocca per non farsi vedere. Siamo stati compagni di stanza per 10 anni in Nazionale, ne abbiamo viste di tutti i colori. Come atleta era fantastico, ma fuori dal campo era ancora meglio”. Poi un aneddoto sulla finale del’82 con la Germania Ovest e il rigore sbagliato: “È colpa di. Con Antognoni squalificato, io ero il primo rigorista e lui il secondo. Allora io prendo la palla e mi preparo a ...

Advertising

gio_nsnow : Ma adesso che ho sentito una pubblicità di un programma di paolo conticini mi è tornato in mente di quando la mia t… - Lory02457094 : RT @Mestanaccount1: Enzo Paolo Turchi io me lo ricordo all’ isola a piangere che iconico #GFVIPPARTY - Mestanaccount1 : Enzo Paolo Turchi io me lo ricordo all’ isola a piangere che iconico #GFVIPPARTY - Emile2021 : RT @Argotec_Space: Open SPACE: l’evento di venerdì che ti farà vivere lo spazio in versione OPEN!Insieme a noi, a testimoniare e a dare il… - Paolo_ADP10 : RT @Qua_Agatha: Caro governo, Se credi che il RICATTO, sia lo strumento giusto per convincere chi ancora non si è vaccinato, vai avanti c… -