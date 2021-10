Il regalo della sinistra agli italiani: 150 milioni di cartelle esattoriali. Il Pd: rottamazione? No (Di venerdì 8 ottobre 2021) Centocinquanta milioni di cartelle esattoriali. È il regalo che il Fisco ha in serbo per gli italiani. Lo ha svelato oggi Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, intervenendo al Forum in masseria 2021. ”Le cartelle esistenti in questo momento credo che siano attorno a 140-150 milioni”, dice Ruffini precisando che le cartelle esattoriali relative al periodo 2000-2021 riguardano ”circa 18 milioni di contribuenti” di cui ”la maggior parte sono persone fisiche”. Torna l’incubo delle cartelle esattoriali, insomma. ”L’anno prossimo si inizierà a spedire le cartelle formate durante il periodo della pandemia”, annuncia il direttore ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 8 ottobre 2021) Centocinquantadi. È ilche il Fisco ha in serbo per gli. Lo ha svelato oggi Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, intervenendo al Forum in masseria 2021. ”Leesistenti in questo momento credo che siano attorno a 140-150”, dice Ruffini precisando che lerelative al periodo 2000-2021 riguardano ”circa 18di contribuenti” di cui ”la maggior parte sono persone fisiche”. Torna l’incubo delle, insomma. ”L’anno prossimo si inizierà a spedire leformate durante il periodopandemia”, annuncia il direttore ...

