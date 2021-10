Il potere della solitudine (Di sabato 9 ottobre 2021) Qui al cohousing, prima del Covid, bastava una giornata di sole, vino, formaggio, pane caldo ed era festa. Le voci e le vite di amici si intrecciavano in un tempo che diventava futuro migliore e senso di comunità. Oggi intorno alla tavola, in questa giornata pallida, siamo diversi, cauti, come in convalescenza. Si parla di quanto tutto è faticoso, anche se Pier racconta quanto il periodo Covid gli abbia regalato tanti sentieri per i monti con il suo grande amico … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 9 ottobre 2021) Qui al cohousing, prima del Covid, bastava una giornata di sole, vino, formaggio, pane caldo ed era festa. Le voci e le vite di amici si intrecciavano in un tempo che diventava futuro migliore e senso di comunità. Oggi intorno alla tavola, in questa giornata pallida, siamo diversi, cauti, come in convalescenza. Si parla di quanto tutto è faticoso, anche se Pier racconta quanto il periodo Covid gli abbia regalato tanti sentieri per i monti con il suo grande amico … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

